Глава немецкого МИД раскритиковал Обаму за попытку унизить РФ

По мнению Зигмара Габриэля, без России невозможно преодолеть конфликты в Сирии, в Ливии и на Украине.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, что администрация президента США Дональда Трампа должна исправить допущенные Бараком Обамой ошибки в отношении России.

Глава немецкого МИД считает, что команда президента должна пытаться перезагрузить отношения с Москвой, искать новые контакты и инициировать новые переговоры.

— Без России мы не сможем преодолеть конфликты в Сирии, в Ливии, на Украине и в других точках. Попытка Барака Обамы унизить Россию была большой ошибкой. Я по-прежнему надеюсь, что Вашингтон исправит эту ошибку, — сказал Габриэль.

Как ранее сообщал Лайф, Германия и Австрия раскритиковали проект новых антироссийских санкций США. В совместном заявлении австрийского канцлера Кристиана Керна и главы германского МИД Зигмара Габриэля подчёркивается, что страны не согласны с ограничениями.