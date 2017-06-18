Иракские военные начали штурм позиций ИГИЛ в районах Старого города в Мосуле

Данная часть города является последним оплотом боевиков во втором по величине населённом пункте в Ираке.

Иракская армия начала штурм позиций террористов ИГИЛ* в районах Старого города в Мосуле. Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Iraqi forces launch assault on Mosul Old City: army — AFP news agency (@AFP) 18 июня 2017 г.

Данная часть города является последним оплотом боевиков во втором по величине населённом пункте в Ираке.

Напомним, в конце мая иракская армия объявила о наступлении на позиции террористов в западной части города.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.