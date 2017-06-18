Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов

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Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов

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Эммануэль Макрон. Фото: © REUTERS/Christophe Archambault

Сегодня во Франции проходит второй тур парламентских выборов. В первом туре больше всех голосов (32,32%) набрала президентская партия "Вперёд" и присоединившиеся к ней центристы из "Демократического движения".

Французский лидер Эммануэль Макрон утром проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Макрон побывал на избирательном участке в городе Ле-Туке, в котором до этого голосовал в обоих турах президентских выборов и в первом туре парламентских. Как и в прошлые разы, политика сопровождала его супруга.

По данным BFMTV, соперница Макрона в гонке за пост главы государства Марин Ле Пен также уже проголосовала.

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