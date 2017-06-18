Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов

Французский лидер Эммануэль Макрон утром проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
VIDÉO - Emmanuel Macron a voté au Touquet pic.twitter.com/pMOHHZaNmX— BFMTV (@BFMTV) 18 июня 2017 г.
Макрон побывал на избирательном участке в городе Ле-Туке, в котором до этого голосовал в обоих турах президентских выборов и в первом туре парламентских. Как и в прошлые разы, политика сопровождала его супруга.
По данным BFMTV, соперница Макрона в гонке за пост главы государства Марин Ле Пен также уже проголосовала.
EN DIRECT - Marine Le Pen a voté à Hénin-Beaumont https://t.co/g6hZX6txSa pic.twitter.com/r40JlR6bGT— BFMTV (@BFMTV) 18 июня 2017 г.
- Популярные
- По времени