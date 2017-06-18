Полиция задержала семь человек на гей-параде в Киеве

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Полиция задержала семь человек на гей-параде в Киеве

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Националисты агрессивно ведут себя по отношению к участникам шествия и пытаются помешать проведению парада.

Украинские правоохранители начали задержание радикалов, которые пытаются помешать проведению гей-парада в Киеве. Об этом сообщают местные СМИ.

<p>Фото: Twitter</p>

В первую очередь стражи порядка задерживают агрессивных националистов, которые пытаются напасть на участников шествия. К настоящему моменту известно уже о семерых задержанных.

Напомним, что сегодня националисты блокировали маршрут следования участников гей-парада, из-за чего ЛГБТ-активистам пришлось искать альтернативные пути для продолжения шествия.

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