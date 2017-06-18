Учёные: Через полтора миллиарда лет Солнце сделает Землю непригодной для жизни

По данным исследователей Колорадского университета, изменения температуры Солнца и радиация приведут к выгоранию поверхности земли и испарению воды.

Учёные Колорадского университета выяснили, что влияние, которое оказывает на атмосферу и воду изменение температуры Солнца, солнечная радиация и изменения климата всего через полтора миллиарда лет приведут исчезновению жизни на Земле. Об этом сообщают "Дни.ру".

Согласно информации, исследователи с помощью подробной модели планеты, на которой отображаются все происходящие изменения, высчитали, что Солнце каждые 110 миллионов лет будет нагреваться на 1% больше, в результате чего почти вся поверхность Земля выгорит, а вода испарится. Перед этим в Арктике наступит тропический климат, а континенты планеты ждут безостановочные дожди из-за испарений с поверхности Мирового океана.

Как отмечают специалисты в конце исследования, глобальное потепление по сравнению с тем, к чему приведут естественные изменения солнечной активности, выглядит как "жалкая пародия".