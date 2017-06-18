В ДНР в День медработника ВСУ обстреляли школу-интернат для больных детей

Из-за начавшейся накануне вечером атаки на главной площади Ясиноватой пришлось прекратить торжественное мероприятие в честь праздника.

Украинские силовики в очередной раз обстреляли город Ясиноватая в ДНР, в результате было повреждено здание школы-интерната. В момент атаки (в субботу вечером) в учебном заведении не было детей.

— У меня недоумение, почему сюда что-то может прилетать. Здесь военных вообще никого нет. Судя по воронке, была 82-я мина. Местные говорят, было два хлопка. У меня нет слова, чтобы объяснить причину, здесь дети, никого больше нет. Передовая находится в четырёх километрах отсюда, — пояснил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

В администрации Ясиноватой добавили, что все дети в момент обстрела находились на площади Ленина, где шёл праздник. Когда полетели снаряды, люди разбежались, к счастью, никто не пострадал.

— Это школа для сколиозников, интернат рабочий. В учебное время здесь 88 детей, в лагерь сейчас ходит 50 детей. Вчера проводили праздник в честь Дня медработника на площади Ленина, летали беспилотники, потом произошёл на территорию школы прилёт, — добавила замглавы администрации Ясиноватой Татьяна Валерьевна.

По словам бывшего педагога школы-интерната, а ныне пенсионерки Нелли Недрянко, ВСУ каждый день обстреливают Ясиноватую по несколько часов. Снаряды летят в жилые районы. Она работала в учебном заведении с 1963 до 2011 года и говорит, что знает в школе "каждый уголок".

— Вчера летело сильно через наш дом, я думала, какая-то новая пушка. Я живу в доме учителя неподалёку от интерната, у меня балкон разрушен. Мы думали, что ракета летит, треск сильный был. Мы уже все нервные, трясёмся и прячемся в туалетах и сараях. Как три-четыре часа, так и стреляют, и продолжается каждый день до 12 ночи. Мы сидим, не ложимся, тревожные сумки — в прихожках. У меня муж с гангреной на костылях, его оставляю на произвол судьбы, — рассказала Нелли Недрянко.

Кроме того, 17 июня в ходе обстрелов ВСУ был обесточен посёлок Донецк-Северный. Ранее сообщалось, что украинские силовики стянули к линии разграничения под Донецком и Ясиноватой тяжёлую артиллерию и миномёты.