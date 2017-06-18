Мутко посоветовал к ЧМ-2018 "завезти марихуанки" для голландцев

По его мнению, это будет хорошим подспорьем для привлечения команды Нидерландов в регион.

Российский вице-премьер, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко выступил с неожиданным предложением по поводу подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Он посоветовал "завезти марихуанки" для сборной Нидерландов.

— Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других (в качестве принимающей стороны для сборных. — Прим. ред.). Ну, а вы начинайте. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, ещё что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно, — сказал Мутко, выступая на внеочередной конференции РФС в Петербурге.

Мутко добавил при этом, что "команды сами ориентируются". Это был ответ на замечание о том, что Ульяновская область, как и другие, готовится принимать участников ЧП-2018.

Нужно пояснить, что в Нидерландах не запрещены лёгкие наркотики из конопли. Поэтому распространено их употребление.