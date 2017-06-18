В центре Львова автомобиль влетел в людей, есть погибшие

Возле костёла святого Андрея Первозванного машина въехала в людей, снесла несколько столбцов и перевернулась.

В центре Львова автомобиль Land Cruiser въехал в толпу людей. В результате страшного ДТП, по предварительным данным, погибла женщина, ещё одну пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщает 24 канал, авария произошла возле костёла святого Андрея Первозванного.

По словам водителя, он не справился с управлением. Как отмечают очевидцы, управлявший авто человек выглядел трезвым.