Более 20 пассажиров китайской авиакомпании получили травмы из-за турбулентности

Читайте также

Более 20 пассажиров китайской авиакомпании получили травмы из-за турбулентности

261

Фото: ©REUTERS/Jason Reed

Инцидент произошёл на борту лайнера, следовавшего из Парижа в китайский Куньмин.

Около 20 пассажиров авиакомпании China Eastern Airlines получили травмы из-за турбулентности во время полёта из Парижа в китайский город Куньмин в юго-западной провинции Юньнань, сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошёл недалеко от международного аэропорта Чаншуй, когда пилоты уже готовились к посадке лайнера. Из-за происшествия самолёт приземлился на час позже запланированного времени. Все пострадавшие пассажиры, четверо из которых получили серьёзные травмы, отправлены в госпиталь.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!