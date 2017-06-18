Более 20 пассажиров китайской авиакомпании получили травмы из-за турбулентности

Инцидент произошёл на борту лайнера, следовавшего из Парижа в китайский Куньмин.

Около 20 пассажиров авиакомпании China Eastern Airlines получили травмы из-за турбулентности во время полёта из Парижа в китайский город Куньмин в юго-западной провинции Юньнань, сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошёл недалеко от международного аэропорта Чаншуй, когда пилоты уже готовились к посадке лайнера. Из-за происшествия самолёт приземлился на час позже запланированного времени. Все пострадавшие пассажиры, четверо из которых получили серьёзные травмы, отправлены в госпиталь.