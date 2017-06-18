Адвокат: Американский суд вряд ли встанет на сторону Ковалёва

По словам международного адвоката Марии Ярмуш, спортивный судья признал, что допустил ошибку, завершив поединок, однако в американском суде учитываться будут интересы США.

Международный адвокат Мария Ярмуш выразила сомнения в том, что американский суд встанет на сторону российского боксёра Сергея Ковалёва в случае обжалования действий судьи, объявившего технический нокаут россиянина в поединке с американцем Андре Уордом.

По словам юриста, у команды Ковалёва есть все основания для того, чтобы обжаловать решение судьи, завершившего поединок, не приняв во внимание просьбу россиянина остановить бой после ударов. Кроме того, необходимо пересмотреть повтор моментов, где чётко видны нарушения со стороны американского соперника, нанёсшего россиянину удары ниже пояса.

— После такого судья должен был остановить бой и дать россиянину минимум пять минут, чтобы прийти в себя. И только после этого, если бы американец одержал в следующем раунде победу, это было бы законно, — рассказала Лайфу Ярмуш.

Сейчас судья признал, что совершил ошибку, однако адвокат напомнила, что ситуация находится в юрисдикции суда в Лас-Вегасе, где проходил бой, а в сложившемся положении главную роль играет политика.

— Я что-то сомневаюсь, что американский суд встанет на сторону россиянина, потому что на первое место ставится политика и интересы Соединённых Штатов, бокс отходит на второй план. Хотя, конечно, обжаловать нужно как можно быстрее, и титул чемпионский американец не заслуживает, — сказала адвокат.

Напомним, ранее промоутер россиянина Кэти Дуда назвала произошедшее позором и заявила, что опротестует результат боя-реванша.