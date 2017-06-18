МИД РФ назвал политику Трампа по Кубе возвратом к холодной войне

В министерстве считают, что высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен.

Решение администрации президента США Дональда Трампа отменить смягчение политики в отношении Кубы является возвратом к холодной войне. Так считают в МИД РФ.

— Объявленная президентом США новая линия в отношении Кубы возвращает нас к уже подзабытой риторике в стиле холодной войны, — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства. — Подобный подход характеризовал отношение США к Кубе на протяжении десятилетий.

Отмечается, что в Москве "не без оснований полагали", что смягчение политики США к Кубе было "не столько проявлением доброй воли отдельных политиков, сколько отражением провала политики диктата и санкций против этого небольшого и свободолюбивого государства".

— Теперь выясняется, что антикубинский дискурс по-прежнему широко востребован. Это не может не вызывать сожаления. Думаем, что ни у кого не должно быть сомнений: высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен, — подчеркнули в МИД РФ.

Ведомство подтвердило солидарность с дружественной Кубой и выступило за диалог и сотрудничество. Трампа призвали прислушаться к голосу мирового сообщества, который был выражен в антиблокадной резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, два дня назад президент США объявил об ужесточении политики в отношении Кубы. Рауля Кастро он обвинил в поставках оружия КНДР и нагнетании напряжённости в Венесуэле.