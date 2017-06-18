Установлена личность "Человека-паука", покоряющего небоскрёб в "Москве-Сити"

Сам он называет себя русским спайдерменом и заявляет, что он первый, кто покорил небоскрёб "Евразия".

По предварительным данным, "Человеком-пауком", который в настоящий момент взбирается на башню "Евразия" в "Москве-Сити" является руфер Сергей Девляшов.

На официальном канале руфера в "Ютубе" ведётся прямая трансляция его восхождения. На земле его уже ждут полицейские, которые намерены задержать нарушителя.

Кроме того, у высотки дежурят пожарные и бригада скорой помощи. Снять руфера со стены здания не представляется возможным, так как пожарная лестница до него попросту не дотягивается.