Установлена личность "Человека-паука", покоряющего небоскрёб в "Москве-Сити"

Читайте также

Установлена личность "Человека-паука", покоряющего небоскрёб в "Москве-Сити"

89

Фото: Соцсети

Сам он называет себя русским спайдерменом и заявляет, что он первый, кто покорил небоскрёб "Евразия".

По предварительным данным, "Человеком-пауком", который в настоящий момент взбирается на башню "Евразия" в "Москве-Сити" является руфер Сергей Девляшов.

На официальном канале руфера в "Ютубе" ведётся прямая трансляция его восхождения. На земле его уже ждут полицейские, которые намерены задержать нарушителя.

Кроме того, у высотки дежурят пожарные и бригада скорой помощи. Снять руфера со стены здания не представляется возможным, так как пожарная лестница до него попросту не дотягивается.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!