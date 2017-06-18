В Иркутске вывесили плакат против Навального через день после открытия его штаба

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В Иркутске вывесили плакат против Навального через день после открытия его штаба

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Плакат против Алексея Навального в Иркутске. Фото: © L!FE

Накануне в городе сто молодых людей вышли на митинг против оппозиционера. Они собрались у скульптуры бабра (это животное — символ города) на пересечении улиц Ленина, Седова и Третьего Июля.

Неизвестные, но инициативные граждане Иркутска прошлой ночью на соседнем со зданием штаба Навального здании вывесили баннер. "Навальный — это Майдан", — гласит надпись. То же самое было вчера написано на плакатах митингующих.

<p>Плакат против Алексея Навального в Иркутске. Фото: © L!FE</p>

Отметим, на сегодняшний день запланировано и открытие штаба оппозиционера в Омске. Оно получило широкую огласку в связи с тем, что региональная команда Навального обвинила властей в давлении, хотя ранее по своей инициативе расторгла договор об аренде банкетного зала, где должно было проходить открытие.

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