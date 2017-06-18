Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин вошёл в исполком РФС

В исполком также вошли председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьёв и бывший полузащитник российской сборной Алексей Смертин.

В рамках конференции Российского футбольного союза в Санкт-Петербурге состоялись довыборы в исполнительный комитет. Согласно результатам голосования, в состав вошёл генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Помимо него, членами исполкома РФС стали председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьёв и бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин. Эти решения были одобрены на конференции союза, состоявшейся в апреле, и утверждены в мае.

Таким образом состав исполнительного комитета, который возглавляет президент РФС Виталий Мутко, отныне включает 26 человек.

В марте Лайф сообщал о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций рассмотрит кандидатуру Алексея Сорокина вместо Мутко в совет ФИФА. Довыборы пройдут на конгрессе УЕФА в сентябре.