Захарова высмеяла заявление Климкина про то, чему Украина может научить НАТО

Накануне политик заявил, что с Украиной Североатлантическому альянсу будет проще готовиться к новым вызовам.

Официальный представитель МИД Мария Захарова у себя в "фейсбуке" написала, что в заявлении иностранного дипломата прекрасно каждое слово и каждая буква.

— С Украиной НАТО будет легче готовиться к новым вызовам, чем без неё. Знаете, почему? Потому что одним вызовом будет меньше. А как вам заманчивое предложение альянсу поучиться у Украины боеготовности при том, что именно Киев заверяет всех в наличии в Донбассе "тысяч российских танков", — написала Мария Захарова.

Она также сравнила ситуацию с включением Украины в Евросоюз с полётом на Луну, высмеяв и это заявление Климкина.

— Шедевральна конструкция про то, почему Украина ещё не в ЕС. Она настолько совершенна, что прямо-таки универсальна. Не верите? Пожалуйста: "Полет Правительства Украины на Луну произойдёт тогда, когда к этому будет готова сама Луна, но Киев не спешит с этим", — добавила Захарова.

Напомним, накануне Павел Климкин сказал, что НАТО может поучиться у Украины "тактике, выносливости и боеготовности". Ранее он уже говорил, что страна начинает работать как "элемент восточного фланга" военного альянса.