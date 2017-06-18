Путин рассказал о своих впечатлениях от прямой линии

Глава государства признался, что не узнал чего-то революционного, потому что погружён во все звучавшие вопросы.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, какое впечатление у него сложилось от прямой линии, состоявшейся 15 июня. Он признался, что "кое-что узнал нового", однако ничего революционного.

— Но сказать, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, так, пожалуй, сказать не могу, потому что я всё-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь, — отметил глава государства в интервью программе "Итоги недели" на НТВ.

Прямую линию он назвал полезной, потому что отдельные вопросы требуют вмешательства президента.

— Именно поэтому и проводятся такие мероприятия, как прямая линия, чтобы почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв, — сказал Владимир Путин.

Он не согласился с тем, что региональные власти не работают и им нужен контроль.

— Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, кто пока не решил свои проблемы. А ведь огромное количество людей всё-таки живут и у них что-то получается, а это и обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня, — сказал президент. — Поэтому я бы не сказал, что только всё в ручном управлении, в ручном режиме делается.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию с прямой линии Владимира Путина. Она длилась 3 часа 56 минут. Глава государства ответил почти на 70 вопросов.