Боевики ИГИЛ живут в страхе после известия о смерти Аль-Багдади

Хотя информация о гибели лидера террористов до сих пор официально не подтверждена, боевики морально подавлены.

Боевики ИГИЛ* живут в страхе после событий в Дейр-эз-Зоре, Хаме, Хомсе и Ракке, где сирийская армия занимает наступательные позиции. Известие о смерти Абу Бакра аль-Багдади во время обстрела в Ракке также усугубляет их положение. Об этом заявляют иранские СМИ.

Издания также утверждают, что численность командиров ИГИЛ в последнее время из-за действий армии Башара Асада резко сократилась.

Многие аналитики говорят, что несмотря на то, что подтверждения информации о смерти Аль-Багдади нет, для боевиков это очень сильный удар, который существенно разрушает группировку изнутри.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.