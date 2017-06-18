Боевики ИГИЛ живут в страхе после известия о смерти Аль-Багдади

Боевики ИГИЛ* живут в страхе после событий в Дейр-эз-Зоре, Хаме, Хомсе и Ракке, где сирийская армия занимает наступательные позиции. Известие о смерти Абу Бакра аль-Багдади во время обстрела в Ракке также усугубляет их положение. Об этом заявляют иранские СМИ.
Издания также утверждают, что численность командиров ИГИЛ в последнее время из-за действий армии Башара Асада резко сократилась.
Многие аналитики говорят, что несмотря на то, что подтверждения информации о смерти Аль-Багдади нет, для боевиков это очень сильный удар, который существенно разрушает группировку изнутри.
* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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