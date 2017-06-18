Аэропорт Штутгарта эвакуирован после сообщения о бомбе

Аэропорт Штутгарта сегодня днём был эвакуирован после сообщения о бомбе. Об этом сообщила газета Bild.
Bomb threat alarm at Stuttgart Airport #Stuttgart https://t.co/QGyBlur18p pic.twitter.com/XjRhSARI8F— Elżbieta Podgórska (@ElaPodg) 18 июня 2017 г.
В аэропорту были временно отменены все рейсы. По последней информации, воздушная гавань уже возобновила работу. Об этом Bild сообщил пресс-секретарь аэропорта Штутгарта Иоганн Шумм.
В настоящее время информация об инциденте уточняется. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
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