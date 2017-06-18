Аэропорт Штутгарта эвакуирован после сообщения о бомбе

Изначально сообщение об опасности поступило от экипажа самолёта авиакомпании Bulgaria Air, находившегося на лётном поле.

Аэропорт Штутгарта сегодня днём был эвакуирован после сообщения о бомбе. Об этом сообщила газета Bild.

В аэропорту были временно отменены все рейсы. По последней информации, воздушная гавань уже возобновила работу. Об этом Bild сообщил пресс-секретарь аэропорта Штутгарта Иоганн Шумм.

В настоящее время информация об инциденте уточняется. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.