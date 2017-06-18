В Одессе отменили концерт Басты в связи с угрозами радикалов

Ранее в клубе "Ибица" были сорваны и отменены выступления Светланы Лободы и Ивана Дорна.

В Одессе в связи с угрозами радикалов отменили выступление российского рэп-исполнителя Басты. Об этом организаторы концерта сообщили на странице в "Фейсбуке".

— Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства, — говорится в обращении клуба "Ибица", где должен был состояться концерт.

Напомним, на этой неделе бывший лидер одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко опубликовал список звёзд, концерты которых будут срывать радикалы. В список попали "Время и стекло", проект певца Потапа Mozgi, российские артисты Dj Smash и Баста, Антоха МС, группа "Каспийский груз", поэтесса Ах Астахова, украинские группы "Победа" и "Грибы" и украинский певец Сергей Бабкин. Все исполнители оказались в перечне из-за посещения Крыма и гастролей на территории России.

Радикалы не впервые срывают выступления в "Ибице". В конце мая в заведении пришлось отменить концерты Светланы Лободы и Ивана Дорна.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ.