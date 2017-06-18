По стопам Kiss. Шнуру запатентовать мат, а Земфире — убийство соседей

Лидер легендарной рок-группы Kiss Джин Симмонс заявил, что хочет запатентовать "козу". По его словам, жест впервые был использован в 1974 году в ходе тура группы Hotter Than Hell. Правда, журналисты нашли "козу" и у Джона Леннона на обложке альбома Yellow Submarine ещё в 1966-м. Следуя этой логике, можно и российским рок-звёздам запатентовать свои фирменные выражения и жесты.

Сергей Шнуров. Мат.

О крепких выражениях, в которых лидер "Ленинграда" никогда не стеснялся, слагали легенды. Словами, за которые Роскомнадзор может закрыть СМИ, Шнур мог покрыть и журналистов, и даже поклонников. Ну а использовать мат в песнях... да почти в каждой!

Михаил Горшенёв. Выбитые зубы

Безусловный лидер группы "Король и шут" при жизни мог запатентовать выступление на сцене без двух передних зубов. Горшок их лишился ещё в детстве, когда попытался подтянуться на турнике не на руках. Вставить решился только в 2000-х.

Сергей Паук Троицкий, например.

Создатель "Коррозии металла" может свести с ума всего двумя словами — "тащемта" и "например", употребляя как минимум одно из них по 10 раз за интервью.

Юрий Шевчук. Что такое осень?

Лидер группы ДДТ — первый из отечественных рок-звёзд, кто доходчиво и внятно объяснил, так чем же конкретно является это время года. Ну а что? Произносишь "Что такое осень?" — и всё — штраф! Отличный "бизнес".

Земфира. Предложение убить соседей.

"Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?" — это предложение исполнительницы вспоминают очень многие, когда горячо любимые соседи сверху ближе к 23:00 тянут свои руки к перфоратору. Певица могла бы неслабо заработать на этом предложении.

Илья Лагутенко. Город Владивосток.

По крайней мере, 2000-го года. Особенно если вы решили из него уходить.