По стопам Kiss. Шнуру запатентовать мат, а Земфире — убийство соседей

Сергей Шнуров. Мат.
О крепких выражениях, в которых лидер "Ленинграда" никогда не стеснялся, слагали легенды. Словами, за которые Роскомнадзор может закрыть СМИ, Шнур мог покрыть и журналистов, и даже поклонников. Ну а использовать мат в песнях... да почти в каждой!
Михаил Горшенёв. Выбитые зубы
Безусловный лидер группы "Король и шут" при жизни мог запатентовать выступление на сцене без двух передних зубов. Горшок их лишился ещё в детстве, когда попытался подтянуться на турнике не на руках. Вставить решился только в 2000-х.
Сергей Паук Троицкий, например.
Создатель "Коррозии металла" может свести с ума всего двумя словами — "тащемта" и "например", употребляя как минимум одно из них по 10 раз за интервью.
Юрий Шевчук. Что такое осень?
Лидер группы ДДТ — первый из отечественных рок-звёзд, кто доходчиво и внятно объяснил, так чем же конкретно является это время года. Ну а что? Произносишь "Что такое осень?" — и всё — штраф! Отличный "бизнес".
Земфира. Предложение убить соседей.
"Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?" — это предложение исполнительницы вспоминают очень многие, когда горячо любимые соседи сверху ближе к 23:00 тянут свои руки к перфоратору. Певица могла бы неслабо заработать на этом предложении.
Илья Лагутенко. Город Владивосток.
По крайней мере, 2000-го года. Особенно если вы решили из него уходить.
- Популярные
- По времени