Аферист представился богатым бизнесменом и ограбил модель в Москве

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Аферист представился богатым бизнесменом и ограбил модель в Москве

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Фото: © Mash

Сейчас подозреваемого разыскивает полиция. Известно, что мужчина украл ценностей на два миллиона рублей.

Оксана К. стала жертвой афериста, который ухаживал за ней в клубе. Мужчина представился успешным бизнесменом и предложил девушке поехать к нему домой, на что та согласилась. Об этом сообщает паблик Mash.

"Бизнесмен" напоил и накачал девушку наркотиками, после чего ограбил. Мужчина забрал у неё часы Hublot, бриллианты, iPhone и 400 тысяч рублей.

Напоследок мужчина занялся с потерпевшей сексом и сбежал. Когда девушка пришла в себя, она заметила пропажу ценностей на два млн рублей. Экспертиза показала: Оксану накачали клофелином и кокаином.

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