Явка на выборах в парламент Франции рискует стать самой низкой в истории страны

Сегодня проходит уже второй тур выборов. По состоянию на 12:00, свой гражданский долг исполнили только 17,75% граждан.

По данным МВД, французы не спешат на избирательные участки. К полудню на них побывали только 17,75% граждан, что на 1,5% ниже аналогичного показателя в первом туре. Об этом сообщает газета Le Figaro.

— Окончательная явка будет равна примерно 40%, что является самым низким показателем за всю историю Пятой республики, — сказал заведующий службой опросов Института социальных исследований Ив-Мари Канн в эфире телеканала BFM TV.

Отмечается также, что из-за низкой явки выборы могут признать незаконными. В первом туре больше всех голосов набрала партия "Вперёд!", лидером которой является президент Франции Эммануэль Макрон. Во втором туре глава государства проголосовал ещё утром.