Явка на выборах в парламент Франции рискует стать самой низкой в истории страны

По данным МВД, французы не спешат на избирательные участки. К полудню на них побывали только 17,75% граждан, что на 1,5% ниже аналогичного показателя в первом туре. Об этом сообщает газета Le Figaro.
#Législatives: Vers un nouveau record d'abstention? https://t.co/IZw47vAVEd pic.twitter.com/4D3OTlt7P5— BFMTV (@BFMTV) 18 июня 2017 г.
— Окончательная явка будет равна примерно 40%, что является самым низким показателем за всю историю Пятой республики, — сказал заведующий службой опросов Института социальных исследований Ив-Мари Канн в эфире телеканала BFM TV.
Отмечается также, что из-за низкой явки выборы могут признать незаконными. В первом туре больше всех голосов набрала партия "Вперёд!", лидером которой является президент Франции Эммануэль Макрон. Во втором туре глава государства проголосовал ещё утром.
VIDÉO - Emmanuel Macron a voté au Touquet pic.twitter.com/pMOHHZaNmX— BFMTV (@BFMTV) 18 июня 2017 г.
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