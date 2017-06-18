В Бангладеш из-за схода оползня эвакуировали сотни человек

Проливные дожди, вызвавшие опасное явление, начались в Бангладеш пять дней назад.

Из-за схода оползня в Бангладеш погибли четыре человека, в их числе двое детей, сотни людей эвакуированы, сообщает AFP со ссылкой на сообщения полиции.

По данным правоохранительных органов, власти эвакуировали людей из потенциально опасного района в округе Кхаграчхари на юго-востоке страны.

Согласно последней информации, в результате опасного явления, возникшего из-за ливней, погибло 158 человек.