Стоун о самообладании Путина: Он ни разу не отпил из стакана воды в ходе съёмок

По словам режиссёра, президент всегда был предельно собран и в процессе разговора ни на что не отвлекался, ясно и чётко излагая свои мысли.

Американский режиссёр Оливер Стоун признался, что дисциплинированность Владимира Путина его поразила и восхитила. Об этом он заявил в интервью "Российской газете".

У него невероятная дисциплина и контроль над своим телом. Я даже никогда не видел, чтобы он пил воду, хотя мы иногда разговаривали по несколько часов. Я восхищён этим, у меня вот этого нет. Он очень вдумчивый, не теряет времени зря. Он говорит и доносит свои мысли очень чётко Режиссёр Оливер Стоун о президенте РФ Владимире Путине Фото: Кадр из трейлера к фильму The Putin Interviews (YouTube)

Кроме того, по словам режиссёра, российский лидер за два года интервью "никогда не консультировался с советниками" и отвечал на вопросы самостоятельно.

— Равных ему именно по опыту (среди мировых лидеров. — Прим. редакции) нет, — добавил Оливер Стоун.

Ранее глава Общественного совета при МВД России, член ОП РФ, адвокат Анатолий Кучерена рассказал подробности знакомства режиссёра с президентом.