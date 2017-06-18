"Роснефть" сообщила об открытии месторождения на шельфе Восточной Арктики

Как сообщается в пресс-релизе компании, троекратный отбор керна показал высокое насыщение нефтью.

Компания "Роснефть" сообщила об открытии первого месторождения на шельфе Восточной Арктики при бурении скважины Центрально-Ольгинская-1 с берега полуострова Хара-Тумус. Как отмечается в пресс-релизе нефтегазовой компании, троекратный отбор керна показал высокое насыщение нефтью с преобладанием лёгких маслянистых фракций.

— Наличие углеводородов в поднятом керне подтверждает геологическую модель, разработанную специалистами "Роснефти". Полученный результат бурения на Хатангском лицензионном участке позволяет компании "Роснефть" считаться первооткрывателем месторождений на шельфе Восточной Арктики, — говорится в сообщении.

По данным специалистов "Роснефти", объём ресурсного потенциала нового месторождения увеличивается по мере продолжения буровых работ, отбор керна продолжается.

Известно, что лицензия на разработку участка была получена в ноябре 2015 года, 3 апреля 2017 года специалисты приступили к бурению.