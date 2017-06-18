В Португалии объявлен трёхдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров

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В Португалии объявлен трёхдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров

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Фото: © REUTERS/Rafael Marchante

Как сообщает AP, количество жертв стихийного распространения огня возросло до 62 человек.

В Португалии объявлен трёхдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров. По последним данным, как сообщает AP, число жертв стихийного распространения огня достигло 62 человек.

Как сообщал ранее Лайф, 22 человека сгорели в собственных автомобилях, оказавшись в ловушке на трассе.

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