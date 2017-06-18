Как сообщает AP, количество жертв стихийного распространения огня возросло до 62 человек.

В Португалии объявлен трёхдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров. По последним данным, как сообщает AP, число жертв стихийного распространения огня достигло 62 человек.

BREAKING: Portugal declares 3 days of national mourning as forest fire death toll rises to 62. — The Associated Press (@AP) 18 июня 2017 г.

Как сообщал ранее Лайф, 22 человека сгорели в собственных автомобилях, оказавшись в ловушке на трассе.