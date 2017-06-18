Больше половины британцев выступили за второй референдум по Брекситу

Согласно результатам опроса, 53% респондентов выступили за проведение референдума по итогам переговоров об условиях Брексита.

Более половины британцев (53%) выступили за проведение второго референдума по Брекситу после того, как станут известны условия выхода страны из состава Евросоюза, 47% проголосовали против. Об этом свидетельствуют данные опроса Survation, которые приводит The Guardian.

Согласно данным издания, ещё в апреле 54% респондентов выступали против проведения такого референдума.

При этом в ходе нового исследования 69% опрошенных выразили несогласие с жёсткой политикой по выходу Великобритании из ЕС, предложенной премьер-министром Терезой Мэй и предусматривающей выход страны из Таможенного союза ЕС.

Напомним, в июне 2016 года около 52% жителей страны выступили за то, чтобы покинуть Европейский союз. Первый раунд переговоров по условиям процедуры выхода состоится 19 июня.