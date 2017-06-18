В аэропорту Штутгарта задержали двух человек по подозрению в подготовке теракта

Пока что не установлено, была ли угроза реальной или инцидент произошёл из-за неудачной шутки.

В аэропорту немецкого Штутгарта полиция задержала двух мужчин, заподозренных в подготовке теракта на борту авиалайнера болгарской авиакомпании Bulgaria Air. Как передаёт издание Stuttgarter Zeitung со ссылкой на полицию, пока непонятно, идёт ли речь о террористической атаке или плохой шутке.

По данным СМИ, 180 пассажиров самолёта, который должен был вылететь в болгарскую Варну, эвакуировали, после чего на борту провели обыск. Также были вызваны кинологи с собаками.

Ранее один из пассажиров уведомил офицера пограничной службы в том, что другой пассажир рейса готовит теракт. На время спецоперации в аэропорту были прекращены взлёты и посадки авиалайнеров.