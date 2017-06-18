Землетрясение и цунами разрушили и едва не смыли деревни на побережье Гренландии

В последние дни в Гренландии прибрежные деревни серьёзно пострадали от непогоды. Видео разрушений опубликовала в Сети одна из местных жительниц. Подробности разгула стихии рассказало шведское телевидение SVT.
На данный момент, в полиции Гренландии не могут с уверенностью сказать, есть ли пострадавшие и погибшие в землетрясении и цунами. При этом в соцсетях уже появилась информация о 23 людях, пропавших без вести.
URGENT: 23 people unaccounted for after tsunami strikes Nuugaatsiaq in Greenland.— Breaking News (@BreakingNLive) 18 июня 2017 г.
По предварительной информации, больше всего от непогоды пострадал Нуугаатсиак, в котором живёт 84 человека. Также затоплены и частично разрушены оказались посёлки Иллорсуит и Уумманнак. Последний расположен в 600 километрах от полярного круга.
Кроме того, в соцсетях появились данные о том, что люди, которых до сих пор не эвакуировали с опасных территорий, сами уходят с побережья в горы и ждут помощи там.
. In Uummannaq, #Greenland, people head up to mountains after #tsunami, #earthquake warning June 19. (PHOTO BY I. HEGELUND/ @sermitsiaqag) pic.twitter.com/8wDbHbsBAX— Nunatsiaq News (@NunatsiaqNews) 18 июня 2017 г.
- Популярные
- По времени