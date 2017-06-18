Землетрясение и цунами разрушили и едва не смыли деревни на побережье Гренландии

Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в 30 километрах от населённого пункта Нуугаатсиак на западе страны. Следом на регион обрушилось цунами.

В последние дни в Гренландии прибрежные деревни серьёзно пострадали от непогоды. Видео разрушений опубликовала в Сети одна из местных жительниц. Подробности разгула стихии рассказало шведское телевидение SVT.

На данный момент, в полиции Гренландии не могут с уверенностью сказать, есть ли пострадавшие и погибшие в землетрясении и цунами. При этом в соцсетях уже появилась информация о 23 людях, пропавших без вести.

URGENT: 23 people unaccounted for after tsunami strikes Nuugaatsiaq in Greenland. — Breaking News (@BreakingNLive) 18 июня 2017 г.

По предварительной информации, больше всего от непогоды пострадал Нуугаатсиак, в котором живёт 84 человека. Также затоплены и частично разрушены оказались посёлки Иллорсуит и Уумманнак. Последний расположен в 600 километрах от полярного круга.

Кроме того, в соцсетях появились данные о том, что люди, которых до сих пор не эвакуировали с опасных территорий, сами уходят с побережья в горы и ждут помощи там.