Власти Израиля готовятся снести дома напавших на пограничников палестинцев

Также принято решение об отмене визитов палестинцев к родственникам, проживающим в Израиле, в период Рамадана.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готовится снести дома палестинцев, напавших на сотрудников пограничной полиции в Иерусалиме, в результате чего от ножевых ранений скончалась 23-летняя пограничница.

— С пятницы наши силы безопасности действуют в районе деревни, откуда родом террористы, и готовятся к сносу их домов, — заявил глава правительства, добавив, что государство также предпримет другие меры в ответ на атаку.

Нападение было совершено в пятницу рядом с мечетью, где собрались тысячи палестинцев. По данным СМИ, двое мужчин открыли огонь по полицейским, а третий напал на пограничницу. Нападавшие были ликвидированы.