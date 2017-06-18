Немецкие "Торнадо" возобновят полёты в Сирии осенью

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Немецкие "Торнадо" возобновят полёты в Сирии осенью

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Фото: © Wikipedia

Точная дата возвращения немецких самолётов в САР пока неизвестна, однако Министерство обороны ФРГ постарается сделать это в максимально сжатые сроки.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после перевода немецкой авиации в Иорданию с турецкой военной базы Инджирлик, самолёты "Торнадо" снова начнут полёты над Сирией лишь с октября 2017 года. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

— Перевод "Торнадо" и комплекса разведтехники для авиафотосъёмки продлится два месяца, с августа по сентябрь. По плану в октябре разведывательные "Торнадо" снова возобновят полёты, — сказала Фон дер Ляйен.

По словам главы немецкого военного ведомства, перевод будет осуществляться в максимально возможные короткие сроки, но точную дату возобновления полётов она назвать затруднилась.

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