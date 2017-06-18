Стоун заявил, что Путин хочет вернуть мировой порядок

По его мнению, российский лидер не намерен добиваться воссоздания Советского Союза.

Цель президента России — вернуть мировой порядок, который был нарушен Соединёнными Штатами Америки. Об этом заявил американский режиссёр Оливер Стоун, который снял фильм о главе российского государства.

— Путин привержен международному порядку. Он постоянно повторяет это, концепцию фундаментальности закона, взаимопонимания между странами, основанного на суверенитете, будь то Ирак, Ливия, Сирия или другое государство на Ближнем Востоке, — приводит "Российская газета" слова Стоуна.

По мнению Стоуна, для российского президента важны "закон и порядок". Односторонние действия США нарушают его.

— Он хочет этот порядок вернуть, — уверен режиссёр.

Однако Стоун считает, что речь идёт не о воссоздании СССР и не об экспансии России.

Напомним, четырёхсерийный фильм Стоуна выйдет в эфир Первого канала 19–22 июня.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ранее об "упёртости" Стоуна при производстве фильма.