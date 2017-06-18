Грузинский патриарх предложил вернуть в стране царский титул

По мнению Илии II, которое он озвучил во время воскресного молебна, монархия обеспечит в государстве спокойствие.

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II во время воскресного молебна в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси предложил вернуть в стране монархию.

— Грузия является древнейшей страной, с древнейшей культурой. Может подумать нам над тем, кем мы были в прошлом, кто мы сегодня и какими будем завтра. Может подумать над тем, что Грузия является древнейшей монархией, — сказал Илия II.

По мнению патриарха, в современном мире конституционная монархия является довольно распространённым явлением и именно этот факт обеспечивает в стране спокойствие, однако священнослужитель понимает, что в ближайшее время это не произойдёт.