Путин уволил глав нескольких региональных силовых структур

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Путин уволил глав нескольких региональных силовых структур

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности в нескольких регионах руководителей главков СК РФ, МВД, ФСИН. Указ размещён на интернет-портале правовой информации.

В Ленинградской области освобождены от должностей глава СУ СК РФ Алексей Маяков, в Свердловской — замначальника ГУ МВД РФ Владимира Романюка, в Московской — начальника УФСИН Анатолия Тихомирова. Также уходит с поста Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.

В соответствие с указом назначены начальником ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков, начальником Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу Александр Бережной.

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