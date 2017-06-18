Путин уволил глав нескольких региональных силовых структур

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности в нескольких регионах руководителей главков СК РФ, МВД, ФСИН. Указ размещён на интернет-портале правовой информации.

В Ленинградской области освобождены от должностей глава СУ СК РФ Алексей Маяков, в Свердловской — замначальника ГУ МВД РФ Владимира Романюка, в Московской — начальника УФСИН Анатолия Тихомирова. Также уходит с поста Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.

В соответствие с указом назначены начальником ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков, начальником Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу Александр Бережной.