Московский "Человек-паук" рассказал, зачем залез на башню "Евразия"

Восхождение на небоскрёб для руфера закончилось задержанием и административным штрафом.

Сергей Девляшов, который сегодня по стене забрался на башню "Евразия" в деловом комплексе "Москва-Сити", рассказал, что хотел установить личный рекорд по покорению высотных зданий.

— Я занимаюсь билдерингом (восхождением на здания по стенам. — Прим. Ред.) не первый год. Семь-восемь лет уже наверное. Это первый небоскрёб, который я взял. До этого были просто большие здания, — рассказывает Девляшов.

В полиции в отношении экстремала возбудили дело об административном правонарушении и назначили ему денежный штраф, размер которого Сергей уточнять не стал.

Сам руфер всё-таки признался, что работал со страховкой в целях собственной безопасности.

Как говорит "московский спайдермен", в будущем он хочет посетить Гонконг и покорить там как можно больше небоскрёбов.