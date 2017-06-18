Путин назначил нового главу ГИБДД

Экс-глава ведомства Виктор Нилов, занимавший пост с 2011 года, был снят с занимаемой должности в конце марта.

Сегодня Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым руководителем ГИБДД стал генерал-майор полиции Михаил Черников. Соответствующая информация появилась на портале правовой информации.

Черников родился в 1974 году. У чиновника два высших образования — инженерно-строительное и юридическое. В 1995 он начинал службу в должности госавтоинспектора в городе Ачинске. С 5 февраля 2015 года Черников занимал пост начальника УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее сегодня президент РФ освободил от должности руководителей главков СК РФ, МВД, ФСИН в нескольких регионах.