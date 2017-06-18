Свердловское отделение ПарНаС выдвинуло Ройзмана на пост губернатора

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выдвинут на должность губернатора Свердловской области региональным отделением партии. Об этом сообщил глава регионального совета объединения Алексей Садовский.
— Ройзман выдвинут. Единогласно, — написал Садовский на своей странице в "Фейбсуке".
Глава регионального совета партии также добавил, что выдвижение от ПарНаС — это запасной вариант.
— ПарНаС его выдвинул на своей конференции. Если у "Яблока" всё получится с выдвижением, пойдёт от "Яблока". Если нет, подаст документы от ПарНаС, — написал Садовский.
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