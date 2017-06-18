Свердловское отделение ПарНаС выдвинуло Ройзмана на пост губернатора

По словам главы регионального совета партии, кандидатура мэра Екатеринбурга была единогласно выдвинута на конференции.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выдвинут на должность губернатора Свердловской области региональным отделением партии. Об этом сообщил глава регионального совета объединения Алексей Садовский.

— Ройзман выдвинут. Единогласно, — написал Садовский на своей странице в "Фейбсуке".

Глава регионального совета партии также добавил, что выдвижение от ПарНаС — это запасной вариант.

— ПарНаС его выдвинул на своей конференции. Если у "Яблока" всё получится с выдвижением, пойдёт от "Яблока". Если нет, подаст документы от ПарНаС, — написал Садовский.