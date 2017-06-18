Бу-бу-бу. Мутко остался недоволен ответом Газзаева Путину во время прямой линии

Президент РФС раскритиковал его слова "Я считаю, как Вы считаете" о перспективах российской сборной.

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказал возмущение в связи с ответом депутата Госдумы Валерия Газзаева на вопрос российского президента во время прямой линии.

— Нам нужно создать систему, дать стипендию талантливым футболистам. А не болтать бесконечно: "Надо начать заниматься юношеским футболом". Да мы давно начали! Не так, как некоторые руководители, которых спрашивают: "Как сборная сыграет?", а он: "Я считаю, как Вы считаете". И сидят бесконечно недовольные: бу-бу-бу, — сказал Мутко, слова которого приводит "Советский спорт".

Напомним, во время прямой линии президента РФ Владимира Путина 15 июня Газзаев задал вопрос о перспективах сборной России на больших соревнованиях, на что Путин предложил ему ответить на этот вопрос самому. Газзаев отметил, что согласен с мнением президента.

Ранее Лайф писал о шуточном вопросе Путина к Газзаеву во время прямой линии.