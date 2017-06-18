Правительство Великобритании отменило тронную речь королевы в 2018 году

Согласно данным СМИ, такое решение было принято в связи с необходимостью дать парламентариям больше времени на законодательную работу по Брекситу.

Правительство Великобритании отменило тронную речь королевы Елизаветы II, чтобы дать парламентариям больше времени для выполнения законодательной работы по Брекситу. Об этом сообщает Би-би-си.

Тронная речь является традиционным ежегодным обращением королевы к парламенту, знаменующим начало нового парламентского года, а также устанавливает законодательную программу на будущий год.

— Следующие два года Соединённое Королевство будет готовиться к выходу из Европейского союза, что приведёт нас к осознанию новых возможностей и строительству более справедливого общества, — заявила лидер палаты общин Андреа Ледсом.

Как отмечает издание, парламентская сессия также будет длиться два года вместо положенного одного, что является пренебрежением различными законодательными пунктами. Кроме того, открытие парламентской сессии вопреки традиции будет проходить в понедельник.

Как ранее сообщал Лайф, премьер-министр Тереза Мэй настояла на переносе церемонии открытия парламента.