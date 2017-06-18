КНДР обвинила спецслужбы США в краже дипломатической почты

По данным Северной Кореи, американцы выкрали корреспонденцию у делегации, которая 16 июня вылетела из Нью-Йорка в Пхеньян.

Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов отобрали дипломатическую почту у вылетавших на родину корейцев прямо в аэропорту Джона Кеннеди. Об этом сегодня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

— У нашей делегации, возвращавшейся со встречи стран-членов Конвенции о правах инвалидов, из-за провокационных, незаконных и враждебных действий США в аэропорту имени Джона Кеннеди была украдена дипломатическая почта, — цитирует ЦТАК представителя МИД Северной Кореи.

Отмечается, что около 20 сотрудников спецслужб сначала просто попросили отдать им почту, а когда получили отказ, применили силу. В Министерстве иностранных дел расценили такие действия как "нарушение суверенитета и злонамеренной провокацией".

Ранее стало известно, что власти США могут ввести юридический запрет на посещение американцами КНДР. В Госдепе на днях заявили, что такие меры рассматриваются.