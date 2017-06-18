Летняя погода продержится в Москве до середины следующей недели

По данным Гидрометцентра России, уже через несколько дней в столицу снова вернутся дожди, а температура по ночам будет опускаться до +10 градусов.

По информации Гидрометцентра, завтра днём, 19 июня, температура воздуха прогреется до +22 градусов, местами могут пройти дожди и грозы. Во вторник, 20 июня, в столичном регионе потеплеет до +24 градусов, местами также возможны мелкие осадки.

Уже в среду, 21 июня, столбики термометров начнут опускаться: днём будет не больше +20 градусов. Похолодание продолжится в четверг, 22 июня, а в ночь на 23-е ожидается понижение температуры до +9...10 градусов.

Прохладная и пасмурная погода сохранится в столице и на следующих выходных.

Напомним, ранее Лайф узнал, какая будет погода в разных городах России в дни матчей Кубка Конфедераций.