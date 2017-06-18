Глава спецкомитета по разведке заявил, что Трамп не вступал в "сговор" с РФ

По словам Девина Нуньеса, на него посыпались обвинения после того, как он заявил об отсутствии "сговора" между президентом США и Россией.

Глава комитета по разведке палаты представителей США Девин Нуньес заявил, что президент США Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией, призвав Вашингтон "перестать искать в шкафу приведения из России".

Нуньес также назвал себя жертвой предубеждённости со стороны СМИ, которая, по его словам, возникла после его слов об отсутствии подтверждений "связей" Трампа с РФ.

— Я сказал: хорошо, не думаю, что здесь есть какой-то сговор. И что со мной произошло потом? Все ведущие издания страны меня очернили. Почему? Потому что я говорил правду по поводу того, что между Дональдом Трампом и русскими не было никакого сговора, — приводит Politico слова Нуньеса.

Напомним, в апреле глава комитета взял самоотвод от расследования "вмешательства" России в американские выборы.

В адрес РФ неоднократно звучали обвинения США в попытке повлиять на американский избирательный процесс. Впрочем, доказательств "вмешательства" представлено не было.