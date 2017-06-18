Водителем врезавшегося в людей во Львове автомобиля оказался экс-гаишник

Виктор Макаришин также известен благодаря скандалу с вымогательством во время досмотра машины в 2013 году.

Водителем джипа, который въехал в людей около костёла святого Андрея Первозванного во Львове, оказался бывший сотрудник ГАИ, 49-летний Виктор Макаришин, сообщает портал "Страна.ua". По словам бывших сослуживцев мужчины, после увольнения в 2015 году он занялся бизнесом.

В результате инцидента погибла женщина, ещё одна женщина доставлена в больницу. Помимо этого, в медучреждение был отправлен мужчина с сердечным приступом.

По словам водителя, за рулём он находился в трезвом состоянии, а машина вышла из-под контроля сама. Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции Светлана Добровольская, мужчина вышел с женой из храма и сел за руль автомобиля. По неизвестным ему причинам авто увеличило скорость, что и послужило причиной аварии.

Также представитель Нацполиции отметила, что информация о том, что Макаришин въехал в толпу, не соответствует действительности.

— Такого не было. На самом деле он совершил наезд на двух женщин, а когда это произошло, сбежалась толпа, — сказала она.

Как отмечают местные СМИ, Виктор Макаришин скандально известен на Украине благодаря опубликованному в Сети видеоролику, в котором мужчина намекал на взятку.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК ("Нарушение правил безопасности дорожного движения").

Ранее Лайф сообщал о том, что в центре Львова автомобиль влетел в людей.