Пассажиры вынуждены пешком добираться до аэропорта Хитроу из-за серьёзного ДТП

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Пассажиры вынуждены пешком добираться до аэропорта Хитроу из-за серьёзного ДТП

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Фото: Соцсети

Крупная авария с участием шести автомобилей парализовала движение в обе стороны по шоссе M25, которое ведёт к воздушной гавани.

Сегодня пассажиры, пилоты и сотрудники одного из самых крупных в мире аэропортов — Хитроу в Лондоне — вынуждены пешком добираться до воздушной гавани из-за того, что серьёзное ДТП с участием шести автомобилей заблокировало движение в обе стороны по шоссе M25. Об этом сообщают местные СМИ.

Сейчас на месте происшествия работают медики, полицейские и вертолёты спасателей. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

<p>Фото: Соцсети</p>

Из-за случившегося пассажиры и пилоты массово опаздывают на свои рейсы, так как им приходится несколько километров идти пешком с сумками наперевес.

<p>Фото: Соцсети</p>

Экстренные службы делают всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить транспортное сообщение между Лондоном и аэропортом Хитроу.

<p>Фото: Соцсети</p>

<p>Фото: Соцсети</p>

Аэропорт Хитроу занимает четвёртое место в мире по загруженности. Ежегодно он обслуживает более 70 миллионов пассажиров, а самолёты отсюда летают в более, чем 170 аэропортов по всему миру. Не так давно по результатам опросов он получил титул худшего аэропорта мира из-за частых задержек рейсов, обусловленных высоким пассажиропотоком.

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