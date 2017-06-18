Пассажиры вынуждены пешком добираться до аэропорта Хитроу из-за серьёзного ДТП

Сегодня пассажиры, пилоты и сотрудники одного из самых крупных в мире аэропортов — Хитроу в Лондоне — вынуждены пешком добираться до воздушной гавани из-за того, что серьёзное ДТП с участием шести автомобилей заблокировало движение в обе стороны по шоссе M25. Об этом сообщают местные СМИ.
#Berkshire Approx' 4 miles of queuing traffic, #M25 anti-clockwise. We've had to temporarily halt the traffic due to a collision at J14. pic.twitter.com/XZxWMWEPxJ— Highways England (@HighwaysSEAST) 18 июня 2017 г.
Сейчас на месте происшествия работают медики, полицейские и вертолёты спасателей. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
Из-за случившегося пассажиры и пилоты массово опаздывают на свои рейсы, так как им приходится несколько километров идти пешком с сумками наперевес.
Экстренные службы делают всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить транспортное сообщение между Лондоном и аэропортом Хитроу.
Аэропорт Хитроу занимает четвёртое место в мире по загруженности. Ежегодно он обслуживает более 70 миллионов пассажиров, а самолёты отсюда летают в более, чем 170 аэропортов по всему миру. Не так давно по результатам опросов он получил титул худшего аэропорта мира из-за частых задержек рейсов, обусловленных высоким пассажиропотоком.
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