Донской допустил открытие крупнейшего месторождения на шельфе Восточной Арктики

Глава Минприроды России поздравил коллег из "Роснефти" и заявил, что не сомневался в открытии месторождения именно на участке на Хатанге.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской поздравил специалистов "Роснефти" с открытием месторождения в Восточной Арктике и допустил, что речь идёт о крупнейшем месторождении нефти на шельфе.

— Искренне поздравляю коллег! Уже можно говорить о существенном притоке нефти, а значит, об уникальном открытии, вполне возможно, крупнейшего месторождения на шельфе. При этом коллеги использовали горизонтально-направленное бурение, то есть забурились с суши. Ждём новых открытий теперь от соседей, — написал глава министерства в "Фейсбуке".

Министр также заявил, что не сомневался в открытии месторождения именно на шельфе Хатангского залива.

— Коллеги обещают порадовать отрасль в самое ближайшее время! Мы были уверены, что крупнейшие открытия этого года будут именно на Хатанге! Вот и подтверждение, — сказал Донской.

Напомним, ранее "Роснефть" сообщила об открытии месторождения углеводородов на шельфе Восточной Арктики.