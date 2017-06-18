Тюмень затопило после проливных дождей

Накануне вечером на город обрушился шторм. Сильная гроза продолжает бушевать до сих пор.

Непогода обрушилась на Тюмень около 20:00 17 июня. При этом, по словам жителей города, они получили СМС-сообщения с оповещением об ухудшении погоды, в котором говорилось, что разгул стихии ожидается 18 и 19 июня. Сейчас в городе продолжается ливень, местами возможны град и усиление ветра до 18–23 метров в секунду.

Видео с места происшествия в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr(скачать для iOS и Android).

Жители Тюмени второй день активно делятся фотографиями шторма в социальных сетях.

Ну и гроза га краю Тюменя! #гроза #молния #гром #дождь Публикация от вероника шлёма (@veronica.n.i.k.a) Июн 17 2017 в 8:48 PDT

Настроение улучшилось. Публикация от ➖Анастасия➖ (@namelesscay) Июн 17 2017 в 8:59 PDT