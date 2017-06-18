Тюмень затопило после проливных дождей

Непогода обрушилась на Тюмень около 20:00 17 июня. При этом, по словам жителей города, они получили СМС-сообщения с оповещением об ухудшении погоды, в котором говорилось, что разгул стихии ожидается 18 и 19 июня. Сейчас в городе продолжается ливень, местами возможны град и усиление ветра до 18–23 метров в секунду.
Видео с места происшествия в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr(скачать для iOS и Android).
Жители Тюмени второй день активно делятся фотографиями шторма в социальных сетях.
- Популярные
- По времени