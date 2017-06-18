Полиция опровергла сообщения об угрозах свидетелям ДТП с "пьяным мальчиком"

Ранее СМИ писали о том, что в их адрес поступали угрозы или пожелания с намерением повлиять на показания.

В ГУ МВД России по Московской области опровергли сообщения об угрозах в отношении свидетелей аварии в Балашихе, в которой погиб шестилетний ребёнок. Начальник управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова заявила, что подобных заявлений в адрес МУ МВД "Балашихинское" не поступало.

— В случае поступления данные обращения будут рассмотрены в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, — отметила она.

Напомним, в подмосковной Балашихе признали пьяным шестилетнего ребёнка, которого 23 апреля насмерть сбила машина прямо во дворе дома. Ранее Лайф писал о том, что семью "пьяного" мальчика проверила уполномоченный по правам человека МО.