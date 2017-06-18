В Подмосковье сгорел пассажирский автобус

По предварительной информации, во время движения у транспортного средства загорелся моторный отсек.

Сегодня в Московской области на 30-м километре Можайского шоссе загорелся рейсовый автобус, следовавший из Можайска в Москву.

Водитель автобуса не растерялся и быстро эвакуировал всех пассажиров, в результате никто не пострадал. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Видео с места происшествия в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (скачать для iOS и Android).