В Подмосковье сгорел пассажирский автобус

По предварительной информации, во время движения у транспортного средства загорелся моторный отсек.
Сегодня в Московской области на 30-м километре Можайского шоссе загорелся рейсовый автобус, следовавший из Можайска в Москву.
Водитель автобуса не растерялся и быстро эвакуировал всех пассажиров, в результате никто не пострадал. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Видео с места происшествия в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (скачать для iOS и Android).
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