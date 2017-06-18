В Минобороны ДНР сообщили об обстреле населённого пункта Спартак со стороны ВСУ

По словам представителя Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, ополченцы на провокационный обстрел не отвечают.

Украинские силовики из танков и БМП обстреляли населённый пункт Спартак. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

— В 18:00 украинская сторона в нарушение минских соглашений начала обстрел н.п. Спартак из танков (более 20 выстрелов) и БМП-1 (более 35 выстрелов), — сказали в Минобороны.

Как отметили в Минобороны, данные действия ВСУ расцениваются как провокационный обстрел, нацеленный на дестабилизацию обстановки.

— Наши подразделения на провокацию не отвечают. Мы не исключаем, что подобный обстрел украинскими силовиками может вестись и по своей территории, — сказал Басурин.

В настоящий момент уточняется количество гражданских строений, получивших повреждения в результате обстрела со стороны противника.