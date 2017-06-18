Украинский политик назвала гей-марш экзаменом на преданность Европе

По её словам, насилие в адрес ЛГБТ-активистов не приветствуется и осуждается в Библии.

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила о том, что после проведённого гей-парада Незалежная сдала экзамен на преданность европейским ценностям.

— Марш равенства прошёл без особых провокаций и приключений. Хотя несколько полицейских пострадали от действий радикальных молодых людей, Киев и Украина сдали экзамен на преданность фундаментальным европейским ценностям: право быть свободным, равным, быть собой, — сказала Геращенко.

По словам Геращенко, насилие и агрессия осуждаются в Библии, однако почему-то она забыла, что гомосексуальность в Библии также особо не приветствуется.

— Зачем на полицейских только нападать. Насилие и агрессия не приветствуются и осуждаются в Библии, кстати.

Напомним, что сегодня группа радикалов попыталась прервать гей-парад в Киеве и преградила путь демонстрантам. В результате между полицейскими и националистами произошла потасовка. Пятеро самых злостных нарушителей впоследствии были задержаны.